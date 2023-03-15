 

Собянин рассказал, как участники СВО смогут заниматься адаптивной физкультурой для восстановления

15.03.2023, 14:03, Разное
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Единый центр поддержки участников специальной операции и Спортивно-адаптивный центр “Орто-Спорт” заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Главная цель — наладить процесс адаптации и реабилитации москвичей-участников специальной военной операции”, – подчеркнул градоначальник.

По его словам, соглашение направлено на продвижение адаптивной физкультуры и спорта и расширение доступа к протезированию для участников СВО.

Это позволит получившим ранения москвичам вернуться к полноценной жизни, отметил Собянин.

В столице в конце февраля открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Для каждого обратившегося разрабатывают индивидуальную программу адаптации.

Участникам спецоперации и их семьям помогают получить пособия, устроиться на работу, освоить новую профессию, оказывают юридическую и психологическую поддержку. К работе привлекают благотворительные и некоммерческие организации.


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