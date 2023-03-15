Прогнозы обещают искоренение нищеты к 2050 году — но не все разделяют этот оптимизм

Согласно новому экономическому прогнозу, уже к 2050 году во всём мире можно будет искоренить крайнюю бедность благодаря экономическому росту, который принесёт наиболее ощутимые изменения в странах с низким уровнем дохода. В результате к середине века практически все страны мира смогут преодолеть границу низкого среднедушевого дохода, который сейчас определяется в размере $1085 или меньше. Однако далеко не все аналитики согласны с такими оптимистичными оценками, пишет The Guardian.



AP

Новый отчёт, подготовленный экспертами Центра глобального развития (CGD), свидетельствует о том, что хотя из-за негативного влияния пандемии COVID-19 прогресс на пути глобального искоренения нищеты затормозился, однако в целом мировой экономический рост продолжается. Согласно этому экономическому прогнозу, благодаря экономическому росту, результаты которого будут наиболее ощутимыми в странах с низким уровнем дохода, крайняя бедность может быть окончательно устранена уже к 2050 году, сообщает The Guardian.

По оценкам экспертов, ущерб из-за пандемии может оказать довольно ограниченное влияние на общую траекторию глобального экономического роста. При этом более высокие темпы роста в ближайшей перспективе будут означать стабильную занятость и заработную плату, поясняется в статье. И в странах с более низким и средним уровнем дохода должны наблюдаться самые заметные изменения к лучшему, прогнозируют аналитики.

«Мы знаем, что в 2050 году мир будет выглядеть совсем по-другому, и изменения климата в будущем вызывают огромную озабоченность», — подчеркнул в этой связи Чарльз Кенни, старший научный сотрудник CGD и один из авторов отчёта. «Но мы не можем позволить этим опасениям затмить тот факт, что продолжающийся экономический рост практически никого не должен оставить в крайней нищете, которая была уделом подавляющего большинства человечества на протяжении большей части истории», — также отметил эксперт.

По словам Кенни, хотя экономическое неравенство и бедность, по всей видимости, всё ещё будут существовать и к середине нынешнего века, однако более высокие темпы экономического роста должны означать, что большинство людей смогут получить стабильную работу и доход, а не полагаться на натуральное хозяйство или неформальную занятость, как зачастую происходит сейчас.

Он также рассказал, что при подготовке отчёта он и его коллеги использовали исторические данные о доходах, демографических изменениях, уровне образования и глобальных температурах, чтобы спрогнозировать будущую форму мира к 2050 году, пишет The Guardian.

Согласно их прогнозам, к 2050 году уже ни одна страна мира не будет входить в категорию «стран с низким доходом». В настоящее время к этой категории относятся государства, имеющие валовой национальный доход на душу населения в размере $1085 или меньше, поясняется в статье. Вместе с Кенни, который также является автором книги «Стремление к лучшему: почему глобальное развитие успешно», над прогнозом также работал аналитик Зак Гехан.

Согласно их прогнозу, доля людей, живущих в условиях крайней бедности, — то есть располагающая доходом менее чем $2,15 в день, которая сейчас составляет около 8% от всего населения планеты, к 2050 году будет составлять менее 2%, говорится в статье. Причём наиболее заметные изменения произойдут в Африке, где на данный момент она достигает 29% — а к середине века упадёт до 7% в сравнительном измерении.

При этом более чем две трети всего населения мира смогут к 2050 году иметь более чем $10 в день, в то время как на данный момент этот показатель составляет лишь 42%, сообщается в статье. Авторы прогноза также предсказывают, что в странах с высоким уровнем дохода в ближайшие два десятилетия экономический рост будет происходить гораздо медленнее, а ВВП на душу населения вырастет лишь примерно на 20% по сравнению с 2019 годом. А в странах с низким и средним уровнем дохода, по их оценкам, этот показатель удвоится.

Кенни также подчеркнул, что прогнозы относительно будущего развития мировой экономики полезны тем, что помогают нам заранее предвидеть, как такие проблемы, как бедность или военные расходы, могут отразиться на нашем будущем, и заранее начать политические дискуссии по этим вопросам.

И хотя тот факт, что прогнозы показывают относительно небольшой рост в богатых странах, где общее старение населения может привести к тому, что власти начнут проводить изоляционистскую и авторитарную политику в ответ на рецессию, вызывает определённую обеспокоенность, однако в целом глобальные данные дают повод для оптимизма, отметил эксперт.

«Если вы посмотрите на демографические тенденции, то всё выглядит довольно позитивным для стран с низким и средним уровнем дохода в целом. Поэтому я настроен в их отношении с большим оптимизмом, с оговоркой, что отчасти это будет зависеть от того, что делают богатые страны, и от ряда простых неизвестных», — заявил Кенни.

В то же время Ратин Рой, управляющий директор аналитического центра ODI (ранее Институт развития зарубежных стран), выразил мнение, что позитивные прогнозы, содержащиеся в новом отчёте, смогут осуществиться на практике, только если «все поступят правильно», сообщается в статье. По его словам, история человечества за последнее столетие свидетельствует о том, что люди во всём мире далеко не всегда поступали надлежащим образом.

«Уровень глобальной бедности сокращался до того момента, как три года назад он вновь начал расти из-за множества факторов — в том числе, что важно учитывать, как из-за пандемии COVID-19, так и из-за других факторов. И снова снизить его оказывается довольно сложно», — подчеркнул Рой. Он также заявил, что преуспевающим странам важно заботиться о своих менее удачливых соседях.

По мнению эксперта, тот факт, что бедность всё ещё сохраняется даже в таких развитых странах, как Великобритания и США, показывает, что для улучшения благосостояния всего человечества потребуется нечто большее, чем просто гарантировать экономический рост.

«Недостаточно просто достичь высокого уровня дохода. Если бы это было так, то дети бы сейчас не ходили в школу голодными. Люди не страдали бы из-за отсутствия медицинской помощи или потери работы. И вы не увидели бы такой нищеты, бездомных и фондов продовольственной помощи, которые видите в стране, где доход на душу населения достигает 44 тысяч долларов», — заключил Рой.