 

Родственники погибших бойцов ЧВК «Вагнер» обратились к руководству страны из-за проблем с получением госнаград

15.03.2023, 13:09, Разное
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Настоящие патриоты России, отдавшие свои жизни, отстаивая интересы страны, оказались забыты государством. Семьи погибших в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» не получили полагающиеся им госнаграды.

Мать героически погибшего «вагнеровца» обратилась к правительству страны по поводу возникшей проблемы. Она получила медаль ЧВК, но с государственными наградами возникли проблемы.

«Я хочу высказать своей мнение, потому что это важно для меня, как для матери, как для других матерей, сестер, братьев. Эти награды наши сыновья заслужили. Они пошли отстаивать нашу Россию, нашу Родину. Последние слова моего сына были: «Мама, я хочу отдать долг Родине». Поэтому я прошу правительство, проявите уважение к родителям, и пусть награды дойдут до нас, до матерей. Мы гордимся своими сыновьями, и мы будем гордиться», – заявила она.

Другая мать, воспитавшая настоящего патриота, отметила, что полагающиеся награды были заслужены в бою, а медаль, предназначенная ее погибшему сыну, не дошла из-за бюрократии:

«Уважаемый Владимир Владимирович, почему наши дети из-за бюрократии чиновников и непонимания происходящего на передовой этими же государственными служащими не награждаются государственными наградами, которые они заслужили, по праву отдав свои жизни за нашу Родину?»

Следует отметить, что проблемы с получением государственных наград семьями погибших «вагнеровцев» возникли не впервые. Ранее родственники также выражали свое недовольство из-за бюрократии и попустительства чиновников.


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