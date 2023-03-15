Премьер Польши Моравецкий заявил, что Киев пригласил Варшаву «после победы» искать энергоресурсы на Украине
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После «победы» вооруженных сил Украины перед Польшей откроются «огромные перспективы», сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики сказал, что одной сфер, где Киев и Варшава могут «совершить прорыв, революцию», является энергетика. Он сообщил, что Украина и Польша могут вернуться «к общим поисковым работам», передает РИА «Новости».
Польский премьер сообщил, что Киев уже сейчас приглашает Варшаву к «общим проектам по добыче, поиску» на Украине. При этом сначала на украинской территории «должен воцариться мир», считает он. Тем не менее, Моравецкий уверен в возможности таких проектов.
«Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины», – добавил он.
Ранее в среду в Польше сообщили, что группа из нескольких стран намерена поставить Украине истребители МиГ-29.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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