Премьер Польши Моравецкий заявил, что Киев пригласил Варшаву «после победы» искать энергоресурсы на Украине

После «победы» вооруженных сил Украины перед Польшей откроются «огромные перспективы», сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики сказал, что одной сфер, где Киев и Варшава могут «совершить прорыв, революцию», является энергетика. Он сообщил, что Украина и Польша могут вернуться «к общим поисковым работам», передает РИА «Новости».

Польский премьер сообщил, что Киев уже сейчас приглашает Варшаву к «общим проектам по добыче, поиску» на Украине. При этом сначала на украинской территории «должен воцариться мир», считает он. Тем не менее, Моравецкий уверен в возможности таких проектов.

«Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины», – добавил он.

Ранее в среду в Польше сообщили, что группа из нескольких стран намерена поставить Украине истребители МиГ-29.

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