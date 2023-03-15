 

Депутатский офис министра обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями

15.03.2023, 13:05, Новости дня
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Депутатский офис вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, сообщил пресс-секретарь правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Рафал Бохенек.

По его словам, не менее трех камней из рук неизвестных полетели в окно депутатского офиса вице-премьера Мариуша Блащака в Легионово под Варшавой, он обвинил в произошедшем польскую оппозицию, передает РИА «Новости».

В свою очередь представитель полиции Легионово Юстина Стопиньская сообщила журналистам, что в результате инцидента никто не пострадал. В момент, когда в стекла бросили камни, внутри офиса никого не было.

Ранее Блащак заявил, что благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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