Депутатский офис министра обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями
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Депутатский офис вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, сообщил пресс-секретарь правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Рафал Бохенек.
По его словам, не менее трех камней из рук неизвестных полетели в окно депутатского офиса вице-премьера Мариуша Блащака в Легионово под Варшавой, он обвинил в произошедшем польскую оппозицию, передает РИА «Новости».
В свою очередь представитель полиции Легионово Юстина Стопиньская сообщила журналистам, что в результате инцидента никто не пострадал. В момент, когда в стекла бросили камни, внутри офиса никого не было.
Ранее Блащак заявил, что благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard.
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