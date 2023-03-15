 

OpenAI выпустила обновленную версию GPT-4 с поддержкой изображений

15.03.2023, 13:00, Разное
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OpenAI, американский стартап, выпустил новую языковую модель под названием GPT. Она включает в себя чат-бота ChatGPT, а также обновленную поисковую систему Bing. Об этом сообщило издание The Verge.

GPT-4 – это новый алгоритм. OpenAI утверждает, что эта модель “более креативна, лучше общается и может решать проблемы с большей точностью”. Теперь она может загружать текст и изображения. Однако модель по-прежнему будет давать ответы только в текстовом виде.GPT-4 утверждает, что он на 40% быстрее, чем GPT-3. Глава OpenAIs Сэм Альтман заявил в Twitter, что GPT-4 все еще “не совершенен” и имеет свои ограничения. Четвертое поколение искусственного интеллекта доступно только абонентам, которые являются тестерами ChatGPT Plus.


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