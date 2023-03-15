 

В Cyberpunk 2077 обнаружена миссия с использованием еще не вышедшего дополнения Phantom Liberty

15.03.2023, 13:00, Разное
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Авторы Cyberpunk 2077 обнаружили в игре упоминание об этой миссии. Это может быть связано с Phantom Liberty, еще не вышедшим DLC. Об этом рассказал портал Dexerto.

Acrobatic_Internal_2 – пользователь Reddit, который выложил ролик из Cyberpunk 2077 в качестве записи. “Вы когда-нибудь видели это?” – спросил Acrobatic_Internal_2. В ролике показана миссия под названием “%DLC_MAIN% CASINO WARFARE”. Игрок должен “позвать Фалко”, когда будет готов приступить к выполнению задания. Это может относиться к игре Cyberpunk: Runners on the Edge – персонажа аниме, чья история разворачивается во вселенной Cyberpunk-2077.

Автор публикаций утверждает, что ему было любопытно узнать точное местоположение миссии. Она могла находиться за пределами оригинальной карты и может быть связана с невыпущенным DLC. Релиз игры назначен на 2023 год без указания конкретной даты.


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