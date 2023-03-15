Патриарх Кирилл выступил в защиту прав человека (sic!)

Споры о статусе Киево-Печерской лавры достигли геополитического масштаба: глава РПЦ обратился к папе римскому, в ООН и даже в ОБСЕ.

Во все колокола

Резкое обострение ситуации вокруг Киево-Печерской лавры — главной православной святыни Украины — вынудило Московского патриарха Кирилла 11 марта прервать свою международную (само)изоляцию и разослать послания папе Римскому Франциску, другим лидерам христианского мира и главам ряда международных организаций. Среди адресатов — генсеки ООН и ОБСЕ, Верховный комиссар по правам человека и даже директор демонизированного российской пропагандой европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДиПЧ).

Наступив на горло собственной песне 2022–2023 годов, Кирилл назвал украинцев отдельным от русского народом и признал существование в Украине законного государственного руководства, которое к тому же декларирует «приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека». Иной житель РФ за такие словеса вполне может схлопотать реальный срок, и патриарха надо было сильно задеть, чтобы после года СВО он заговорил на «вражеском» языке. (Примечательно, что полный текст документа не опубликован, официальные сайты РПЦ приводят лишь цитаты).

А вынудили его на подобное те самые «демократические власти Украины», которые продолжают поступательно решать проблему российского присутствия в Украине под церковной крышей.

Митрополит Павел Лебедь. Фото: УПЦ МП

Спустя год после начала военных действий одна из крупнейших религиозных организаций страны — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) — так и не определилась со своим отношением к «материнской» структуре, а значит, и к обязательствам, взятым перед ней. С одной стороны, провозглашена независимость (но не автокефалия!), с другой — новая редакция устава УПЦ МП, которую пытались скрыть от общественности, начинается со ссылки на каноническое подчинение Москве.

Хитрая тактика главы УПЦ МП митрополита Онуфрия (Березовского), которая срабатывала ранее, сейчас привела его к системному конфликту с украинской властью и поставила его организацию на грань распада.

Апокалипсис начинается?

Киево-Печерская лавра — это национальный заповедник, собственность украинского государства. В 1990-е объект также был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лавра делится на две части: Верхнюю, где располагаются музеи, административные корпуса и научные учреждения, и Нижнюю, построенную над пещерами с мощами Киево-Печерских преподобных. Нижняя еще в 1988 году была передана в пользование РПЦ и со временем стала духовным и административным центром УПЦ МП — там расположились резиденция ее предстоятеля, синодальные учреждения и духовные школы.

На территорию Верхней лавры монахи УПЦ МП приходили лишь для совершения служб по расписанию, согласованному с заповедником. Это соглашение истекло в конце прошлого года, заповедник его продлевать не стал, и теперь в храмах Верхней лавры служат на украинском языке представители поддерживаемой украинской властью автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). В Нижней же лавре на протяжении двух последних месяцев работала комиссия национального заповедника, которая выявляла нарушения условий договора о пользовании памятниками.

Фото: Natacha Pisarenko / AP

В частности, наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) возвел на ее территории 36 не согласованных с государством построек, включая собственный особняк, развил многопрофильную коммерческую деятельность. В результате договор о пользовании Нижней лаврой власти также решили разорвать, предписав братии УПЦ МП до 29 марта освободить помещения и назначить своих представителей в комиссию по приему-передаче. Те отказались.

Справедливости ради надо заметить, что братия сама подняла эту волну противостояния: в середине ноября на молебне в одном из храмов лавры была исполнена песня о «возрождении России», точнее — о том, что она «поднимается». Были возбуждены уголовные дела, прошли обыски, в ходе которых в офисах и монашеских кельях обнаружили российские рубли и пропагандистские материалы. Наместник лавры (награжденный в свое время Путиным орденом Дружбы) обвинил тогда власти в стремлении уничтожить миллионы людей и грубо оскорбил главу «конкурирующей» ПЦУ, за что получил новое уголовное дело.

Но Павел, имеющий довольно скандальную репутацию в украинских СМИ (там за ним закрепилось прозвище Паша Мерседес), упорно идет на обострение. 11 марта в своей проповеди он вновь назвал руководство Украины «внуками вождей революции, гонителей церкви» и заявил, что «Апокалипсис начинается с Украины».

На закрытом совещании с братией он призвал вывозить из лавры все что можно, пока еще территория не оцеплена государственной службой охраны…

Папа едет

Послание патриарха Кирилла папе римскому и другим лидерам выдержано в гораздо более мягком тоне. Оно начинается с безадресных обвинений в давлении на братию лавры и в клеветнической кампании против монастыря. Далее говорится о культурном значении лавры для русского, украинского и белорусского народов (sic!), а также о том, что обитель страдала от иноземных захватчиков и атеистических гонений. Нынешнее решение украинских властей патриарх считает лишенным «достаточных юридических обоснований», что совпадает с официальной позицией УПЦ МП, которая намерена оспаривать свою позицию в судах.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Послание завершается реверансами в сторону европейских ценностей, прав человека и апелляциями ко Всеобщей декларации прав человека и Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации. В условиях СВО такой текст, подписанный одним из высших сановников в иерархии Кремля, звучит почти фантасмагорически.

Он дает гигантский карт-бланш папе Франциску (и — в меньшей степени — другим адресатам) для более активного вмешательства в российско-украинское урегулирование, в данном случае — «по церковной линии». (Заметим в скобках, что, выступая за «неприкосновенность святынь» и обращаясь к международным гарантиям прав верующих, Кирилл совершенно игнорирует аналогичные проблемы на территории России, где в интересах РПЦ изгонялись из своих храмов верующие «альтернативных» православных церквей, а под Пензой был снесен целый монастырь Истинно-Православной церкви).

Папа Франциск пока прямо не ответил на послание Кирилла. Но некоторые косвенные его ответы можно найти в интервью аргентинской газете La Nación, полный текст которого появится 13 марта, в день 10-й годовщины интронизации папы. Он заверил, что многие службы Ватикана сосредоточены на борьбе за мир, за прекращение этих военных действий. «Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев, — вновь пояснил Франциск. — Но при условии, что я поеду в Москву. Я пойду в оба места или ни в одно». На резонное замечание, что Путин был против папского визита в столицу России, папа ответил: «Может быть, он задумался и откроет дверь, я не знаю».

Состоящий в переписке с понтификом глава Всемирного союза староверов, базирующегося в Москве, Леонид Севастьянов поделился с «Новой» запиской от папы, полученной 12 марта. «Год назад я посвятил русский народ Сердцу Марии, — пишет Франциск. — Пусть Она как Мать заключит мир со всеми народами. Мир — это благо, благословение».

По мнению Севастьянова, апелляция патриарха Кирилла к папе связана с тем, что нынешний глава РПЦ хорошо понимает иезуитскую традицию, к которой был близок его духовный наставник митрополит Никодим (Ротов). А папа Франциск принадлежит именно к Обществу Иисуса. Иезуиты готовы очень далеко пойти в пастырско-психологической адаптации к личности того человека, с которым они работают, даже если она выглядит безнадежной. Папа продолжает верить в переговоры с Путиным, даже если он сам пока к этому не готов.

«Для патриарха Кирилла, — рассуждает глава союза староверов, — визит папы в Москву был бы очень серьезной поддержкой. Папа добивался, чтобы патриарх не фигурировал в санкциях Евросоюза. Для него неприемлемо, если религиозного лидера подчиняют тем же критериям, что и политиков».

Карьера нынешнего главы РПЦ начиналась с должности представителя своей церкви при Всемирном совете церквей и развивалась именно на международном поприще. Поэтому оставшиеся международные связи, в первую очередь со Святым престолом, — его главный политический актив на будущее.

Фото: Stefano Spazi / picture alliance / ТАСС

И российские власти, похоже, смягчают свой взгляд на роль папы в качестве медиатора в переговорах с Западом и Украиной. 7 марта государственное информагентство ТАСС сообщило, что власти Приморского края готовятся к визиту Франциска в регион после окончания его визита в Монголию (точные сроки пока не определены). Губернатор Олег Кожемяко (очевидно, не без согласования с Кремлем) рассказал, что возможно папское посещение Владивостока и национального парка «Земля леопарда». Один из питомцев парка уже находится под патронатом Франциска…

Десакрализация взамен демилитаризации

Большая геополитическая игра, закручивающаяся вокруг Киево-Печерской лавры, не на шутку переполошила «турбо-православных» в Москве. Союз православных граждан, возглавляемый Валентином Лебедевым, признал нецелесообразность послания патриарха, «так как именно глобалистское антихристианское "международное сообщество" стоит за осуществляющимся уничтожением Православия в Колыбели Крещения Руси».

Православные граждане, конечно, снова обещают не допустить папу в Москву и подытоживают: «СВО будет проведена в полном объеме, что только и сможет спасти святое православие на землях юго-запада Руси».

Но есть в РПЦ и более «диалектичный» взгляд на то, как повлияет история с лаврой на российско-украинский конфликт. Носители этого взгляда признают, что СВО вместо демилитаризации Украины привела к ее… «десакрализации». Член патриаршего совета по культуре РПЦ протоиерей Леонид Калинин признал, что «изгнание монахов» из Киево-Печерской лавры станет знаком прихода антихриста. Таким образом, развивает мысль один из православных телеграм-каналов, «Киев потеряет свое сакральное значение для России, русской истории и т.д. Одно из ключевых сакральных мест русской истории и культуры захватят бесы. Поэтому по Киеву можно будет применить не только ракеты и бомбы». Это уже более радикальная постановка вопроса в духе «нет Киева — нет проблемы».

Фото: Natacha Pisarenko / AP / ТАСС

Выбор всегда есть

Комментируя развитие ситуации вокруг лавры, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ Украины в основном поддерживает «движение на укрепление нашей духовной независимости» [от Московского патриархата]. «Не допустим, — пообещал украинский президент, — чтобы у [заменим запрещенное словосочетание словами «Российской Федерации»] осталась хотя бы какая-нибудь возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни — наши лавры — или воровать у них какие-либо ценности».

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, в свою очередь, заверил, что монашеская жизнь не прекратится в лавре после прекращения договора с УПЦ МП.

Он намекнул, что у монахов есть возможность перейти в ПЦУ и богослужения в храмах лавры продолжатся.

«Но одновременно мы должны убедиться в том, что государство контролирует сохранение всех ценностей, обновляет и оживляет жизнь Верхней и Нижней лавр, которая, к сожалению, на протяжении многих лет была запущена», — добавил Ткаченко.

Помимо искажения архитектурного облика лавры новыми постройками, сказал министр, остро стоит проблема сохранности музейных экспонатов, которых монастырю было передано более 800 наименований. В это число входят мощи преподобных, находящиеся в Ближних и Дальних пещерах. Сегодня в сотнях храмов РПЦ выставлены ковчежцы, в которых находятся те или иные частички мощей Киево-Печерских преподобных. В большинстве случаев это не подделки — митрополит Павел (Лебедь) почти 30 лет активно, по мнению министра, якобы продвигал лаврские святыни на «мировом православном рынке», а значит, целостность святых останков была нарушена.

Фото: Natacha Pisarenko / AP / ТАСС

Бывший высокопоставленный сотрудник Московской патриархии и УПЦ МП, ныне преподающий в Риме, архимандрит Кирилл (Говорун) предложил свой план разрешения конфликта вокруг лавры. Как ученый он отталкивается от истории самого понятия «лавра». Так в раннехристианском Египте, а затем и в Византии, назывались своего рода содружества монастырей и скитов, каждый из которых жил своей жизнью, но все они имели общего «координатора» — архимандрита, которого соборно-демократично избирали насельники всех входящих в лавры общин. Несмотря на единого архимандрита, в каноническом плане каждый монастырь или скит мог подчиняться разным епископам. О. Кирилл предлагает нынешней братии лавры вернуться к древней традиции, «отказаться от услуг тех представителей «священноначалия», которые спровоцировали нынешний кризис, и избрать себе архимандрита». После этого в лавре могут сосуществовать общины, которые принадлежат к УПЦ МП и к ПЦУ. Очевидно, такой вариант устроит украинские власти, которые в последние месяцы пытаются подталкивать УПЦ МП к сближению с ПЦУ.

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…Прямое вмешательство в судьбу лавры патриарха Кирилла скорее навредит УПЦ МП в нынешних обстоятельствах. Чего не скажешь о возможном вмешательстве папы римского, которое, впрочем, произойдет только с согласия высшего политического руководства Москвы и Киева.

Пока же на повестке дня стоит вопрос, решится ли Владимир Зеленский на силовой разгон «очага русского мира» в Киево-Печерском монастыре. Стремление Украины быть правовым европейским государством предусматривает долгую судебную процедуру, предваряющую подобные силовые действия. Но условия текущего времени вносят много корректив…

Александр Солдатов,

обозреватель «Новой газеты»

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