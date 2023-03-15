«Большие возможности» — власти Швеции смогли трудоустроить менее 5% украинских беженцев

Спустя год после приезда в Швецию десятков тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста, лишь менее 5% из них устроились на работу, передаёт телеканал SVT. Несмотря на громкие обещания политиков помочь, большинство вынужденных иммигрантов с Украины до сих пор не трудоустроены.



AP

На борту паромов, пришедших прошлой весной в Нюнесхамн, находились тысячи украинских беженцев, и некоторых из них прямо на пристани встречала тогдашний министр труда Швеции Ева Нордмарк. В то время прибывшим были обещаны рабочие места и «большие возможности». Однако с тех пор всё заглохло, а примерно из 30 тыс. украинцев трудоспособного возраста лишь чуть менее 1,5 тыс. нашли работу с помощью шведского Агентства по трудоустройству, передаёт SVT.

В апреле прошлого года правительство поручило ведомству проинформировать беженцев с Украины о рынке труда в Швеции. Несмотря на это, некоторые из тех, с кем пообщались журналисты SVT, оказались не знакомы с государственной службой занятости. Статистики о том, сколько человек нашли работу самостоятельно, нет, но опрос организации «Украинский центр профессиональной поддержки» показывает, что почти 7 из 10 украинцев в Швеции являются безработными, хотя 9 из 10 хотят работать, отмечает SVT.

Украинцы, которые приезжают в Швецию, имеют право пребывать в стране по так называемой директиве о массовых беженцах. Тем не менее их данные не заносятся в регистр населения и им не выдают номера социального страхования. В этой связи беженцы не могут устроиться на стажировку, потому что у них среди прочего нет необходимого страхового покрытия. Кроме того, без номера социального страхования сложно получить счёт в банке и банковский идентификатор, резюмирует SVT.