 

Центризбирком начал рассмотрение заявок на проведение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2023

15.03.2023, 11:40, Новости дня
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В 2023 году 25 регионов подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования, сообщили в российской Центральной избирательной комиссии.

В Telegram-канале ЦИК отмечается, что уже 25 регионов семи часовых поясов подали заявки на участие. Среди них республика Карелия, республика Крым, Чувашская республика, республика Хакасия, Ненецкий автономный округ, Пермский и Забайкальский края.

Также заявки предоставили Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Псковская, Ярославская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Омская, Новосибирская, Томская и Калининградская области.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, продолжается работа по развитию и совершенствованию применения на выборах дистанционного электронного голосования наряду с традиционным.

«Есть основания предполагать, что в этом году голосование может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими. Мы внимательно рассмотрим заявки, разберем плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования», – подчеркнула она.

Отмечается, что ДЭГ может охватить 458 выборов и 1 тыс. 495 видов бюллетеней. Общее число избирателей, которые могут принять участие в указанных выборах составляет около 23 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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