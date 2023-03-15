 

Минфин: Россияне в 2022 году купили свыше 75 тонн инвестиционного золота – в 15 раз больше, чем в 2021 году

15.03.2023, 11:40, Новости дня
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По итогам 2022 года российские граждане приобрели свыше 75 тонн инвестиционного золота в слитках – в 15 раз больше, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Ведомство со ссылкой на данные крупнейших российских банков сообщило, что 2020-2021 годах населению реализовали порядка 5 тонн золота в слитках и более 8 тонн серебра, передает РИА «Новости».

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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