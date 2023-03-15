Индия ввела новые правила для смартфонов, произведенных в Индии

Власти Индии могут потребовать от иностранных производителей смартфонов придерживаться новых стандартов безопасности для предотвращения шпионажа. Об этом пишет MacRumors.

Министерство информационных технологий Индии хочет, чтобы производители разрешили удалять предустановленные программы. Некоторые программы, например, с устройств Apple, не могут быть удалены. Однако их можно скрыть. Все новые модели и приложения также должны быть одобрены местными властями. Таким образом власти планируют снизить вероятность злоупотреблений или киберпреступлений из других стран.

Предустановленные приложения могут представлять угрозу безопасности, и наша цель – не допустить злоупотреблений со стороны любого государства (включая Китай)”. Чиновник говорил на условиях анонимности, заявив, что это вопрос национальной безопасности.