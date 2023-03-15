Uniqlo и Хидео Кодзима запустят совместную линию одежды

Хидео Кодзима Kojima Productions, студия-дизайнер игр, и Uniqlo, производитель одежды, совместно выпустят линию одежды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Uniqlos.

В коллекции будут представлены две футболки (29,90), одна рубашка (39,90) и одна пара брюк (49,90). Принты содержат различные отсылки к Kojima Productions. Дизайн был создан Йоджи Синкавой (главным художником компании, ведущим дизайнером персонажей и дизайнером меха для Metal Gear). Линия одежды этого года поступит в продажу 17 марта. Компания Kojima Productions, что в переводе с японского означает “видеоигры”, была основана Хидео Кодзимой. После обретения независимости главным проектом Kojima Productions стала игра Death Stranding. В этой игре снялись многие голливудские звезды, такие как Норман Ридус и Мадс Миккельсен. Леа Сейду, Маргарет Куэлли и другие.