В честь сбитого американского дрона проведут 48-часовой телемарафон и выпустят почтовую марку

Федеральные телеканалы объявили о проведении 48-часового марафона «Знай наших!» в честь уничтожения американского дрона MQ-9 Reaper.

Это событие посеяло панику в коридорах Пентагона и напомнило всему миру о сокрушительной мощи русского оружия, отмечается в пресс-релизах.

Известно, что ещё с поздней ночи у «Останкино» начали собираться завсегдатаи политических шоу. Многие из них на ходу писали «шпаргалки» и репетировали свои выступления прямо возле проходной. В ближайшие двое суток они будут обсуждать событие в прямых эфирах, сменяя друг друга.

В свою очередь «Почта России» отпразднует победу Воздушно-космических сил во вчерашней легендарной воздушной битве выпуском марки. На ней будет два изображения, разделяющих её по диагонали – вошедший в штопор и дымящийся Reaper, а также темнокожий оператор дрона, который плачет, как женщина.

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