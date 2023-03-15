Мнение: Победное течение русской нефти

В воскресенье Блумберг заявил, что Индия якобы присоединилась к потолку цен на русскую нефть, согласившись покупать её не дороже 60 долларов за баррель (ссылка). Об этом Блумбергу сообщили по секрету некоторые анонимные индийцы, наотрез отказавшиеся назвать себя. Журналисты даже начали слать по смс вопросы официальным представителям властей Индии, но те проигнорировали текстовые сообщения.

В понедельник российские журналисты, — некомпетентные бездари, сервильно повторяющие любую чушь, напечатанную на Западе, — начали привычно раздувать сенсацию, хотя должны были поднять Блумберг на смех. Мне иногда кажется, что если завтра Блумберг заявит, будто россияне начали из-за ухода Макдональдса есть домашних собак, наши журналисты тут же перепечатают и эту «новость», а потом ещё и позовут «эксперта», чтобы тот сказал что-нибудь напыщенное про «бренды», «санкции» и «пищевые привычки».

Примерно сутки наши шизопатриоты и их братья по разуму из страдающей республики разгоняли зраду по интернету, а потом Министерство нефти Индии выпустило официальное опровержение (ссылка 1, ссылка 2):

«Мы обещали соблюдать нефтяной потолок? Нет, мы не обещали соблюдать нефтяной потолок», — сказал источник журналистам, когда его спросили, платят ли индийские нефтеперерабатывающие заводы за российскую нефть по ценам выше предельных цен Ж7.

Лично я этому совершенно не удивлён, и вот почему.

1. Если Индия паче чаяния откажется покупать русскую нефть, её с радостью купят Китай и Пакистан. Нефть-то на нашей планете всё ещё в дефиците, спасибо Грете Тунберг и прочим нашим агентам. Индийцам надо быть совсем уж глупыми, чтобы собственными руками душить индийские НПЗ и усиливать важных своих конкурентов, с которыми они толкаются лбами в регионе. А индийцы — отнюдь не дураки.

2. Индийцы терпеть не могут Запад. Нам сложно это понять, так как в 20-м веке мы страдали преимущественно из-за внутренних врагов, а серьёзного внешнего врага — Гитлера — доблестная Красная армия заперла в логове и довела до самоубийства. У индийцев исторический опыт иной, армия Индии Вестминстерский дворец штурмом не брала. Поэтому патриотов Индии передёргивает от гнева, когда они видят, что Запад снова пытается использовать их в своих гнусных целях.

3. Чёрный танкерный флот русских нефтяных компаний пополняется сейчас со скоростью в полтора танкера в день (ссылка). Примерно летом формирование флота будет завершено, после чего наша нефть станет полностью невидимой для США. Кстати, в качестве бонуса, мы ещё и получим дополнительный доход от перевозки нефти, который до 2022 наши нефтяные компании отдавали по своей лености иностранцам.

4. Мы продаём Индии нефть за рубли, за рупии и за дирхамы ОАЭ. Ни одну из трёх валют американцы не контролируют. У них нет физической возможности узнать, покупает у нас Индия нефть по 40 долларов, по 80 долларов или по 140 долларов. Танкеры русские, нефть русская, валюта сделки как минимум не американская… Пытаться вводить в таких условиях потолок цен — это как кричать из окна летнему ливню, чтобы он прекратил идти.

Как видите, надежды присоединить Индию к нефтяному потолку у США нет — вот как нет у меня надежды выиграть на своём минивэне очередной этап Формулы-1. Мало того, у американцев даже нет надежды узнать, по каким конкретно ценам идут сейчас реальные сделки. Поэтому когда Блумберг, Мумберг или Шмумберг говорит, что «Индия покупает русскую нефть по такой-то цене», речь идёт в самом лучшем случае о единичной сделке, один из участников которой выпил лишнего в компании журналиста. В стандартном же случае речь идёт или о чьей-то чистой фантазии, или о политическом заказе из Вашингтона, желающего прикрыть таким образом очередной свой провал на углеводородном фронте.