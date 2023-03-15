 

“Я росла гадким утенком, ни с кем не общалась и не любила людей”: Настасья Самбурская о детстве, людях и своем характере

15.03.2023, 11:02, Разное
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Сегодня 36-летняя Настасья Самбурская является востребованной актрисой и певицей (она поет в жанре шансон), одной из самых красивых представительниц прекрасного пола среди знаменитостей. Кто бы мог подумать, что в детстве артистка была «гадким утенком».

Воспоминания и правила жизни

Самбурская родилась в Ленинградской области. По словам знаменитости, в детстве она не отличалась ни яркой внешностью, ни покладистым характером:

Я росла гадким утенком со сложным характером: практически ни с кем не общалась, не любила людей и обожала командовать. Собственно, вот и все. Друзей у меня было мало, но те, которые были, мне подчинялись.

Возможно, именно благодаря такому своенравному характеру Настасье и удалось достичь успеха, не имея изначально ни связей, ни денег.

Вот, к какому выводу пришла артистка на основании личного опыта:

Вот в этом и фишка: только тот выбивается из толпы, кто понимает, что ничего общего нет и каждый волен делать то, что он хочет. Но как только ты выбиваешься, сразу все начинают тебя шпынять и говорить: «Так не делай! Делай как все, будь как все!».

У Настасьи свое понимание того, что можно считать достижением и за что можно собою гордиться:

У всех разные понятия о достижениях – то, что для меня важно, для кого-то вообще не имеет значения. Я считаю своим достижением, что ничто меня не сломало, из всех передряг выбираюсь, какими бы сложными они ни были.

Ходят слухи о том, что у знаменитости непростой характер и что бывает вспыльчивой. Вот высказывание Настасьи по этому поводу:

Я могу со стороны казаться какой угодно – жесткой, резкой, грубой. Я себя оправдываю тем, что во мне говорит обостренное чувство справедливости.

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Артистка не скрывает, что иногда может потерять контроль над эмоциями и потом испытывает угрызения совести:

Первые эмоции, которые у меня рождаются при виде несправедливости, – злость, возмущение: меня просто прет, и иногда я не в состоянии остановить эти эмоциональные волны. Могу оскорбить и унизить, а потом переживаю из-за этого.

Знаменитость признается, что с возрастом помудрела:

Когда ты молод, в тебе живет юношеский максимализм и ты не думаешь о последствиях. А потом — бац! Но с каждым годом становишься мудрее и реже лезешь в пекло.

Настасье нравятся ментально сильные люди: такие, как она. Вот, кто ей совсем не импонирует и не вызывает уважения:

Мне не нравятся люди бесхребетные, слабые, которые любят ныть, что у них все плохо в жизни.

Артистка признается, что по жизни следует одному правилу: если хочется что-то изменить, то нужно начать с себя.


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