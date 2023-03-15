Минобороны КНР: Китай, РФ и Иран проведут морские учения в Оманском заливе 15-19 марта

Военно-морские силы России, Китая, Ирана и других стран проведут совместные морские учения в акватории Оманского залива с 15 по 19 марта, сообщило министерство обороны КНР.

По сообщению ведомства, с 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, РФ и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения «Узы безопасности-2023», передает ТАСС.

Напомним, в августе 2021 года Россия, Китай и Иран решили провести морские учения в районе Персидского залива. В феврале того же года учения РФ и Ирана прошли в Индийском океане.

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