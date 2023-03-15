Минздрав Чувашии: В республике два человека госпитализированы с сибирской язвой
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Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил о госпитализации двух человек в республике с сибирской язвой.
Степанов сообщил ТАСС, что диагноз подтвержден лабораторно. Пациентам оказывается все необходимое специфическое лечение, прогноз благоприятный, добавил министр.
В октябре 2022 года случаи сибирской язвы были выявлены в Киевской области.
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