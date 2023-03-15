 

Минздрав Чувашии: В республике два человека госпитализированы с сибирской язвой

15.03.2023, 10:18, Новости дня
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Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил о госпитализации двух человек в республике с сибирской язвой.

Степанов сообщил ТАСС, что диагноз подтвержден лабораторно. Пациентам оказывается все необходимое специфическое лечение, прогноз благоприятный, добавил министр.

В октябре 2022 года случаи сибирской язвы были выявлены в Киевской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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