ФСБ обнародовала доказательства участия литовских националистов в расстрелах в годы войны

Федеральная служба безопасности обнародовала рассекреченные документальные доказательства участия литовцев в пособничестве нацисткой Германии и массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Литовской ССР.

Согласно архивным документам, «после нападения Германии на СССР для выполнения «грязной работы» гитлеровцами привлекались прибалтийские националисты из числа местных жителей. Они карали мирное население, советских военнопленных и уничтожали граждан еврейской национальности, передает ТАСС.

Как указано в докладной записке начальника отдела контрразведки «Смерш» 11-й гвардейской армии Митрофанова от 24 октября 1944 года, в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах было расстреляно и казнено более 20 тыс. мирных советских граждан, большое число людей было из среды еврейского населения и партийно-советского актива.

Из рассекреченных показаний свидетелей следует, что в Мариамполе и ближайших деревнях под эгидой немецких полковника и капитана и литовского начальника уездной полиции в августе 1941 года состоялась трехдневная облава на еврейское население.

В то время было задержано 7,7 тыс. человек, которых заперли в конюшне военного городка и заставили мужчин рыть могилы, после чего всех расстреляли, выводя группами по 100-200 человек.

«В период расстрела было большое количество раненных, которые добивались одиночными выстрелами, а в основном зарывались живыми», – отмечены показания участника расстрелов Германа Павлайтиса.

Свидетельница тех событий рассказала, что в Вилковышской тюрьме немцы содержали около 10 тыс. человек из числа советско-партийного актива, граждан еврейской, польской и литовской национальностей, а также пленных красноармейцев.

Над арестованными постоянно зверски издевались – отрезали уши, носы, пальцы рук – и систематически расстреливали. По ее словам, у многих специальным аппаратом забирали кровь в огромном количестве, что люди умирали.Ранее ФСБ РФ опубликовала документы о преступлениях и терактах Армии крайовой (АК) в последние годы Великой Отечественной, которые эта организация совершала на советских территориях. Речь идет про почти 70 терактов, которые были совершены боевиками АК против мирных советских граждан на территории нынешних Литвы и Белоруссии.

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