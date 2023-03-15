 

Раздел имущества при разводе: 2 способа избежать потерь

15.03.2023, 9:59, Разное
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Когда любовная лодка разбивается о быт или чего похуже, муж и жена становятся соперниками, каждый из которых преследует личную выгоду. В разрыве отношений приятного мало, а раздел имущества при разводе всем доставляет массу хлопот.

Однако материальных потерь в виде крыши над головой и другой купленной на свои деньги недвижимости можно избежать. Об этом рассказала юрист Светлана Корабель.

Эксперт предупредила, что есть два способа, но все они работают при условии, что развод еще не состоялся. В первом случае не стоит оформлять “совместно нажитое имущество” или же нужно менять его в период брака — получать в дар, по наследству или иным безвозмездным сделкам.

Во втором случае следует вовремя заключить брачный договор. Как пишет телеканал “360”, в документе должно быть указано, что каждый партнер имеет право на то имущество, которое за ним зарегистрировано.


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