Упавший в Чёрное море американский БПЛА обнаружили в Дагестане с перебитыми номерами

На Центральном рынке Махачкалы утром 15 марта был задержан местный житель, который пытался продать ударный беспилотный летальный аппарат MQ-9.

Как рассказал на допросе мужчина, БПЛА ему подарил родственник, который поймал его во время ночной рыбалки в Каспийском море.

– Я думал, что это какие-то блогеры запускали дрон для съёмки своих видео. Мы с братьями сходили на радиорынок, там быстро его починили. Решили продать по сходной цене. Если бы я знал, что это американская военная техника, я бы сразу же сдал его властям, – сообщил силовикам задержанный.

Сотрудники полиции попытались «пробить» серийный номер аппарата, однако при проверке криминалисты установили, что в VIN-номер БПЛА были внесены изменения. Экспертам удалось восстановить изначальный уникальный код беспилотника – оказалось, что аппарат принадлежал армии США и вечером 14 марта упал в Чёрное море.

– Я не знаю, как меньше чем через сутки американский беспилотник оказался на рынке в Махачкале, но факт есть факт. По закрытым каналам Пентагон подтвердил, что это их аппарат, – рассказал журналистам мэр Махачкалы Салман Дадаев.

В настоящий момент мужчина, который пытался продать MQ-9, находится под подпиской о невыезде, ему грозят одновременно крупный денежный штраф за незаконную торговлю БПЛА и премия за обнаружение разведывательной техники вероятного противника.

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