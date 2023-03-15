ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин

Украинские военные в ночь на среду обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин, сообщил подполковник народной милиции в отставке Андрей Марочко.

В своем Telegram-канале он указал, что обстрел был произведен снарядами, оснащенными кассетными головными частями. По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2.

Марочко отметил, что в данный момент мины обнаружены, участки оцеплены, продолжается их обезвреживание.

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