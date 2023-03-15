Испытания показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику врага

Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции.

Как сообщил источник РИА «Новости», смысл подобной практики в том, что гоночный дрон-камикадзе способен оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогое вооружение.

Ранее инструктор с позывным «Туран» рассказал, что Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.

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