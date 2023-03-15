 

Посол Антонов: Разговор в Госдепе об инциденте с американским БПЛА над Черным морем был конструктивным

15.03.2023, 9:23, Новости дня
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, на которой обсуждался инцидент над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9.

Антонов в комментарии телеканалу CNN сказал, что в ходе встречи услышал заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и выразил надежду, что она, в свою очередь, поняла его, передает ТАСС.

Дипломат, слова которого приводит телеканал, подчеркнул, что инцидент имел место в зоне проведения СВО. «Мы предупреждали: не входить, не проникать (в это пространство)», – сообщил посол.

Ранее Антонов заявил, что США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей. Он подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.

По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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