Посол Антонов: Разговор в Госдепе об инциденте с американским БПЛА над Черным морем был конструктивным
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, на которой обсуждался инцидент над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9.
Антонов в комментарии телеканалу CNN сказал, что в ходе встречи услышал заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и выразил надежду, что она, в свою очередь, поняла его, передает ТАСС.
Дипломат, слова которого приводит телеканал, подчеркнул, что инцидент имел место в зоне проведения СВО. «Мы предупреждали: не входить, не проникать (в это пространство)», – сообщил посол.
Ранее Антонов заявил, что США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей. Он подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
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