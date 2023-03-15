В сеть просочилась информация о геймплее и деталях сюжета игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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15.03.2023, 8:56, Разное
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“Вестник сталкера”, юзер ВКонтакте Даниил Нексус, опубликовал два архива с данными из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, общим объемом 16 Гб.

Даниил Нексус заявил, что в линейку войдет все, что публиковалось до сих пор, а также много новой информации. Ранее Ник Фрост, администратор “Вестника Сталкера”, предъявил ультиматум украинской компании GSC Game World. Администратор “Вестника Сталкера” Ник Фрост потребовал, чтобы разработчики S.T.A.L.K.E.R. были переизбраны. Он потребовал, чтобы 2 разработчика вернули русскоязычную локализацию. При этом он пообещал 15 марта выпустить 30-гигабайтный архив с данными компании, которые были украдены.

Студия GSC Game Worlds не поддалась на провокацию и отказалась подписывать условия шантажистов. Теперь злоумышленники потихоньку выпускают данные об игре. Среди новых утечек данных – карта игрового мира, подробности о будущих дополнениях, которые GSC Game World собирается внести в игру, описания эпизодов и сценарные кадры S.T.A.L.K.E.R. 2, включая некоторые из ранних сборок.GSC Game World сообщает, что администратор “Вестника Сталкера” смог взломать аккаунт одного из разработчиков, чтобы получить доступ к запрещенным материалам.


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