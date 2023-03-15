 

Известный певец пустил деньги от продажи зарубежной недвижимости на помощь Донбассу

15.03.2023, 8:37, Разное
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“Он тогда продал свой дом — продал картины и кров — и на все деньги купил целое море цветов”, – пела Алла Пугачева в знаменитой композиции на стихи Андрея Вознесенского “Миллион алых роз” о грузинском художнике Нико Пиросмани.

А вот Заслуженный артист России, бывший солист группы “Лесоповал” Сергей Куприк все деньги, полученные от продажи дома в Черногории, отправил на закупку гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР.

Вообще гуманитарную работу для жителей республик Сергей Куприк ведет уже 9 лет. При его участии и сопровождении колонны со всем необходимым отправляются в регион дважды месяц. Сам артист частый и желанный гость на Донбассе, он не понаслышке знаком с проблемами и нуждами жителей. Тонны продуктов питания, медикаментов, средств гигиены и жизнеобеспечения певец регулярно собирает и отправляет в ЛНР и ДНР вместе с прихожанами Храма Черниговской Иконы Божьей Матери села Санино (Петушинский район Владимирской области). На гуманитарные цели Сергей Куприк направляет и большую часть своих артистических гонораров.

А теперь артист продал свою недвижимость в Черногории, чтобы все вырученные деньги направить на закупку гуманитарной помощи и медикаментов.

“Апартаменты в Черногории мы купили более 10 лет назад, это была инвестиция в недвижимость, – рассказал он “Дни.ру”. – И мы фактически не пользовались ими по назначению. А в последние годы и вовсе перестали там бывать. Сначала из-за пандемии, а сейчас добираться в Черногорию стало и вовсе проблемой. Мы решили с супругой, что апартаменты сегодня могут принести реальную пользу и их продажа пойдет на благое дело, сможет помочь тысячам людей на Донбассе. Мы расстались с квартирой без сожаления и с пониманием того, что это наш очередной очень важный вклад в дело восстановления жизни на Донбассе”.


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