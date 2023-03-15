“Он зарабатывал тут”: Панкратов-Черный поражен лицемерием клянущего Россию латыша Калныша

Латвийский актер Ивар Калныш снялся в десятках советских и российских фильмов и музыкальных клипов. “ТАСС уполномочен заявить”, “Не стреляйте в белых лебедей”, “Зимняя вишня” – эти названия все помнят. Еще в 2019-м артист появлялся в сериале “Чисто московский убийства-2”. А еще он без конца появлялся в телешоу у нас – “Последний герой”, “Слабое звено”, “Танцы на льду”… Даже в рекламе мелькал, впаривая россиянам кофе.

Но теперь он отрекся от всего, что связывало его с нашей страной. Права, права оказалась русская пословица: на седину бес падок.

“Я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (зрители в России – Прим. ред.) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили. Есть другой мир, который интересует меня больше. А сегодняшний режим России рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз”, – заявил вдруг актер в одном из интервью.

Плюнул он и на многочисленных коллеги и друзей, которые живут в России. Просто отрекся от них!

“Мой коллега и давний друг Ивар Калныш, с которым проехали всю страну, во время гастролей в Киеве вдруг сделал заявление, что-де у него никогда не было и нет никаких друзей в России, – возмущен Александра Панкратов-Черный. – Хотя, когда с супругой приезжал в Латвию, он нас всегда встречал, хлебосольно принимал, познакомил со свой супругой и дочерью. Поэтому вначале я даже не поверил, что он такое мог сказать. Оказалось – правда”.

Действительно, русофобия в Прибалтике зашкаливает. То, что сегодня несут и делают Лайма Вайкуле и другие, некогда любимые в нашей стране артисты из Латвии, Литвы и Эстонии, находится по ту сторону добра и зла. Стыдно за тех, кого в России называли “звездами”. Теперь они показали свое настоящее лицо.

“Ивар дал интервью, в котором отрекся от друзей в России и заявил, что гастролировать у нас больше не будет. Хотя тут в него был основной заработок. Мне было обидно и непонятно”, – вздыхает Панкратов-Черный. Он возмущен подобным лицемерием 74-летнего коллеги из Риги и не понимает, что с ним случилось.