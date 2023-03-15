 

Independent указала на отсутствие существенных изменений в жизни россиян из-за санкций

15.03.2023, 8:00, Новости дня
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Санкции Запада не привели к массовой безработице в России, падению рубля или очередям перед разорившимися банками; жизнь простых россиян почти не изменилась, пишут СМИ.

Как отмечает Independent, в супермаркетах также не наблюдается значительных изменений – международные бренды доступны, а место ушедших «занимают местные аналоги». Журналист издания поговорил с россиянами, которые заявили ему, что не ощущают заметных изменений, разве что немного выросли цены. По их словам, РФ доводилось переживать более тяжелые времена, передает РИА «Новости».

Independent пишет, что часть иностранных компаний (McDonald’s, Starbucks) оказались поглощены местным бизнесом. При этом iPhone 14 можно купить «примерно по той же цене, что и в Европе», хотя Apple прекратила продажу продукции в России. Продукцию IKEA распродают через «Яндекс», пиво Budweiser и Leffe производится местным партнером ушедшей ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола», говорится в материале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций страна оказалась сильнее, чем сама ожидала, поскольку не была «полуколонией» Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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