Марочко: Насильно мобилизованных украинцев в наручниках доставляют под Купянск

Украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянск Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал РИА «Новости», что их доставляют специализированным автотранспортом и зачастую в наручниках. По его словам, нередко происходят случаи, когда мобилизованных волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа.

Эксперт рассказал, что многих мужчин забирают прямо в домашней одежде, также многие одеты не по сезону. В обратном направлении вывозят людей в военной форме.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.

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