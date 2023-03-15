Марочко: Насильно мобилизованных украинцев в наручниках доставляют под Купянск
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Украинских мобилизованных, принудительно включенных в состав вооруженных сил Украины, в наручниках свозят в район города Купянск Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко рассказал РИА «Новости», что их доставляют специализированным автотранспортом и зачастую в наручниках. По его словам, нередко происходят случаи, когда мобилизованных волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа.
Эксперт рассказал, что многих мужчин забирают прямо в домашней одежде, также многие одеты не по сезону. В обратном направлении вывозят людей в военной форме.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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