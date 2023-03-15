 

В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная камера

15.03.2023, 8:00, Новости дня
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Вентиляционная камера загорелась на одной из станций метро Екатеринбурге, почти 400 человек эвакуировали, сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о задымлении на станции «Уралмаш» поступила на пульт пожарной охраны в 6.59 по местному времени (4.59 по Москве), пожарные обнаружили очаг пожара в вентиляционной камере, который возник из-за короткого замыкания электрических кабелей, передает РИА «Новости». Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано.

Всего эвакуировали 385 человек, из них 58 детей. Пострадавших в результате произошедшего нет. На происшествие выезжали 20 единиц спецтехники и 48 человек.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся накануне ангара с пластиком. Пожар за 2,5 часа вырос со 100 «квадратов» до 4 тыс. Тушение осложнялось большим количеством пластика в помещении, а также обвалившейся крышей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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