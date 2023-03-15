Ритуалы и практики весеннего равноденствия. Позвольте весне поселиться в доме и сердце

Весной у каждого появляется желание что-то обновить, посадить, начистить до блеска. Давайте вместе подумаем, в каких областях могут пригодиться эти творческие порывы. Что вас волнует, привлекает внимание? Какие текстуры, цвета, ароматы, могли бы поддержать творческий процесс? В каждом из нас скрыта магия, и когда мы находим время, посвятить себя чему-то стоящему, она разворачивается в полную силу. Мы предлагаем рассмотреть несколько ритуалов для подключения к весеннему равноденствию и для пробуждения своего внутреннего ребенка, своей творческой части.

Магия созерцания

Мы привыкли на бегу и второпях пропускать мимо все, что стоит внимания. Поэтому отправляйтесь на прогулку и обратите внимание на зарождающуюся жизнь вокруг вас. Обратите внимание на нежные побеги и весеннюю зелень, пробуждающуюся и распускающуюся на земле и на деревьях. Посмотрите, сможете ли вы обнаружить другие едва заметные признаки жизни, такие как щебетание птенцов, утренняя роса на молодой траве, первые полеты насекомых. Наблюдайте за меняющимся ландшафтом в течение всего сезона и вы поймете, что тоже являетесь частью природы, а творчество – частью вас. Не нужно ничего придумывать, просто следуйте зову сердца.

Откройте окна

Символично мыть окна в первые теплые дни. Это впускает в дом солнышко. Если вы живете в районе, где качество воздуха благоприятно для здоровья, откройте окна и впустите свежий чистый воздух. Если вы живете в районе, где вы не можете этого сделать, подумайте о поездке в горы или прогуляйтесь по парку. Почувствуйте радость от того, что можете дышать полной грудью.

Выращивание растений

Посадите что-нибудь. Если у вас есть открытое пространство или доступ к общественному саду, подумайте о том, чтобы что-то посадить. В небольшом саду можно выращивать вкусные овощи и фрукты. Сад с дикорастущими цветами будет радовать глаз в течение всего лета.

Очищение внутреннее через внешнее

Весной можно покончите со старым, чтобы освободить место для нового. Что сейчас важнее всего? Может быть, это очищение от нездоровых привычек или избавления от одежды, которая вам больше не нужна. Возможно, на ум придут физические пространства: переполненный шкаф, подсобное помещение, чердак или подвал. Возможно, это отношения, которые больше не приносят радости или негативно влияют на вас.

Привнесите в свою жизнь что-то новое

Что бы вы хотели добавить, чтобы обогатить свою жизнь? Какие полезные привычки вы хотели бы себе привить? Что вам нужно, чтобы поддержать это? Привычка делать зарядку по утрам или есть больше фруктов станет прекрасным началом весны.

В каких областях вашей жизни не помешало бы немного радости и развлечений? Весна – это связь с вашим внутренним ребенком. Какими способами вы могли бы создать для себя праздник, смеяться, двигаться и наслаждаться простотой жизни? И наконец, проявите творческий подход. Весна хочет цвести. Начните творческий проект, покрасьте комнату, попробуйте что-то новое, будьте спонтанны.

Весна вступает в свои права

Дни весеннего равноденствия наполнены природным волшебством. Не нужно прилагать много усилий для того, чтобы почувствовать ее. Весна – это период возрождения и душевного обогащения. Время добавить в жизнь немного новых эмоций и получить удовольствие от этого. Именно на это направлены простые ритуалы, некоторые из которых мы привели выше. Этим список вовсе не ограничивается, вы можете и самостоятельно выбрать любые процедуры, которые вам могут принести максимум удовольствия. Самое важное в том, что все они должны приносить радость. Поэтому, если вы давно мечтали перекрасить волосы, купить большой цветочный горшок или перекрасить стену, не сдерживайте своих порывов.