 

В интернете хакерами опубликован сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 и архив других материалов по игре

15.03.2023, 6:35, Новости дня
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Российскими хакерами в открытый доступ выложен архив с материалами по игре S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна поступить в продажу до конца 2023 года.

В группе «Вестник «Того Самого Сталкера» в соцсети «ВКонтакте» состоялась «та самая публикация материалов». Как отметила администрация группы, решено «скрасить ожидание показом всего того, что запланировали на 15-е число».

Судя по описанию, утекло очень много данных о будущей игре, включая карту мира, различные дизайн-документы, описание предметов и даже сюжет, пишет «Чемпионат».

В группе подчеркивается, что материалы актуальны: «Сюжет игры (появление и смерть ключевых персонажей, ответы на главные сюжетные вопросы из разряда «Что такое Сердце Чернобыля?»). Материал не является устаревшим, поэтому если боитесь спойлеров, то не рекомендуем смотреть данный раздел».

Напомним, российские хакеры взломали украинского разработчика видеоигр GSC Game World и получили доступ к информации по видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2. Хакеры потребовали извиниться перед российскими и белорусскими игроками, разбанить профили в Discord и вернуть русскую локализацию до 15 марта. В противном случае хакеры пообещали выкладывать больше материалов по игре.

GSC Game World ответила отказом на эти требования. Разработчики заявили, что злоумышленники взломали аккаунт в программе для совместной работы с изображениями, пишет sports.ru.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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