 

85-летний конспиролог Херш не исключил участия США в боевых действиях в Украине в случае близкого поражения Киева

15.03.2023, 6:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США не исключают прямого участия в боевых действиях на Украине, если Киев окажется близок к поражению в конфликте с Россией, сообщил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир», – сообщил Херш, не называя конкретные источники своей информации. Он сказал: «Это мы воюем с россиянами».

Херш напомнил о разгроме нацистов под Сталинградом и выразил сомнения в том, что стоит «ввязываться в драку» с Россией. «Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю», – сообщил он. Херш полагает, что США «обманывают сами себя» относительно украинских событий и результатов конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, не используя «главные силы», передает РИА «Новости».

Говоря об имеющихся, по словам Херша, у Вашингтона замыслах прямого столкновения с Россией, журналист отметил формирования американских 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, которые направлены в Европу. Он заявил, что речь идет «о бригадах не о батальонах».

Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет отправлять американских военных на Украину даже в случае затягивания конфликта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.21 / Климкин: Я не фанат присоединения США к нормандскому формату

13.06.21 / Лидеры G7 призвали Иран быть “прозрачным и справедливым” в деле о катастрофе самолета МАУ

24.10.20 / В РФ обнаружили противокоронавирусные свойства в лекарствах от гриппа

22.12.20 / Российский спецназ получил новейшие парашюты для Арктики «Стайер»

24.06.22 / Джонсон допустил высылку нелегальных украинских мигрантов в Руанду

16.07.21 / Под Николаевом испытали ударный турецкий беспилотник Bayraktar. Видео

24.07.22 / Блинкен заявил о нарушении Россией соглашения по украинскому зерну

20.03.21 / WSJ – встреча в Анкоридже обострила противоречия между Китаем и США

28.03.21 / Центризбирком Украины озвучил итоговую явку на довыборах в двух округах

27.07.21 / В Харькове пытались сдать на металлолом противотанковую мину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика