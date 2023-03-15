 

Посол в США Антонов заявил о сборе американскими БПЛА развединформации для украинских ударов по России

15.03.2023, 6:35, Новости дня
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США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и прекратить полеты вблизи российских рубежей, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.

Антонов сообщил, что в ходе визита в Госдеп «категорически отверг все инсинуации» Вашингтона. По словам Антонова, он указал американской стороне, что MQ-9 «уверенно и провокационно» двигался в направлении российской территории, при этом транспондеры не работали. MQ-9 вторгся в «район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО».

Как подчеркнул дипломат, слова которого посольство приводит в Telegram, российские истребители, поднятые в воздух из-за приближения американского беспилотника, не использовали бортовое вооружение и в контакт с аппаратом не вступали.

Антонов выразил обеспокоенность «недопустимой деятельностью военных США в непосредственной близости от наших границ». Он подчеркнул, что Москве ясно, для чего используют такие БПЛА, которые, как заявляет сам Белый дом, «на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты» – они собирают развединформацию для украинских ударов по России.

Посол подчеркнул, что в случае появился российского ударного БПЛА недалеко от Нью-Йорка ответные «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий «прорыва» воздушного или морского пространства» США.

Антонов заявил, что Россия считает откровенно враждебными любые шаги с применением американских вооружений и техники. Он указал, что США передали Киеву военную помощь на 33 млрд долларов, и подчеркнул, что Вашингтон провоцирует эскалацию, угрожающую «прямым вооруженным конфликтом». При этом Россия считает необходимым держать каналы коммуникации открытыми и не стремится к конфликту.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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