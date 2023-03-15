Как призрак убитой девушки преследовал своего убийцу

40 лет назад в Милуоки, штат Висконсин, США, жила 13-летняя девочка Кэрри Энн Джоплек. В целом она была самым обычным подростком, но довольно упрямой и непослушной.

16 марта 1982 года Кэрри Энн повздорила в школе с учительницей, которая отсчитала ее за прогул уроков, и за это ее временно отстранили от занятий. Девочке велели идти домой, но, хотя дом находился неподалеку от школы, Кэрри Энн решила назло всем пойти к своей подруге-соседке, у которой дома намечалась подростковая вечеринка.

Это был последний раз, когда Кэрри Энн видели живой. Ее мать и отчим прождали ее в тот день до самого позднего вечера, но она домой так и не пришла. Сначала они подумали, что их дочь и тут начала бунтовать и осталась с ночевкой на вечеринке. Так что они решили пойти туда и проверить.

Но там Кэрри Энн не оказалось и те, кто был в доме, сказали, что Кэрри Энн в самом деле заходила к ним, но давно ушла. Родители девочки начали звонить другим ее друзьям и знакомым, но все отвечали, что не знают, где она или что вообще не видели ее сегодня.

Встревоженные родители Кэрри Энн поехали в полицию и там сначала не приняли их заявление всерьез, так как с момента пропажи девочки прошло всего несколько часов и, учитывая непослушность и бунтарство Кэрри Энн, можно было предположить, что скорее всего она решила просто сбежать из дома.

Это выглядело как самая логичная версия, потому что Кэрри Энн жила в очень безопасном с точки зрения преступности пригородном районе. Но прошел еще один день, а затем и неделя, и Кэрри Энн не возвращалась.

Полиция в конце концов завела дело о пропаже человека и расклеивала везде листовки с фото девочки, но никто ее не видел и не появлялось никаких новых зацепок. Так прошли месяцы.

Полиция начала подозревать, что девочку могли похитить или убить. Они начали тщательный допрос всех подозрительных лиц, одним из которых был биологический отец Кэрри Энн по имени Фред. Его дом находился недалеко в том же районе и было известно, что он серьезно не ладил со своей бывшей женой, а их общую дочь откровенно не любил.

Особенно подозрительным полиции показалось то, что Фред как раз после исчезновения Кэрри Энн залил толстым слоем бетона площадку в своем дворе. Но потом у него оказалось надежное алиби на часы, когда пропала девочка, и полиция от него отстала.

Детективы также допросили Джонни Мандта, брата Робина Мандта, в доме которого была вечеринка. По словам находившихся там подростков, Джонни был расстроен тем, что Кэрри Энн отвергла его ухаживания за ней, и вдобавок ко всему он был известен как мутный тип, продававший наркотики и алкоголь несовершеннолетним детям.

Однако полиция не смогла найти ничего, что связывало бы его с исчезновением девочки, и он также был исключен из списка возможных подозреваемых.

Прошло целых 17 месяцев, когда полиции не удавалось найти ничего важного в деле исчезновения Кэрри Энн, когда наконец было обнаружено ее тело. В августе 1983 года нанятый рабочий копал землю у крыльца на заднем дворе дома соседей. Тех самых, у которых была подростковая вечеринка. И его лопата наткнулась на что-то твердое.

Копая дальше, он обнаружил сильно разложившиеся человеческие останки, которые были очевидно похоронены прямо под крыльцом. Полиция идентифицировала их как тело Кэрри Энн, в основном по той одежде, в которую она была одета в день пропажи.

Причиной смерти была установлена тяжелая травма головы и перелом шеи, но, хотя теперь было очевидно, что она была убита, никто не имел понятия, кто это сделал или почему. Полиция снова опросила Джонни Мандла, но он тщательно отрицал свою причастность к смерти девочки, и уверял, что ничего не знает о том, кто убил ее.

Затем кто-то из соседей анонимно доложил в полицию, что некий Хосе Ферейра, парень 17 лет, приходил к месту, где нашли тело Кэрри Энн, стоял там и горько плакал. Полиция нашла его и допросила, но он заявил, что просто был потрясен смертью девочки и пришел, чтобы “отдать ей дань уважения”.

На этом тогда все и закончилось, и дело Кэрри Энн так и осталось нераскрытым на последующие 32 года.

А в октябре 2015 года на местную новостную станцию Милуоки WISN 12 поступил очень странный звонок. Звонивший утверждал, что он тот самый человек, кто убил Кэрри Энн Джопек, и он хочет сделать полное признание.

В то время он не назвал себя, но несколько дней спустя он пришел в полицию сдаваться. Это был тот самый Хосе Феррейра.

Но почему он решил наконец признаться? Это преступление полностью сошло ему с рук, никто его не подозревал и улик против него не было. Он, казалось бы, мог спокойно дожить до конца своих дней. Совесть замучила? Нет, тут произошло кое-что иное.

На допросе Феррейра подробно рассказал о том, что произошло в тот вечер на вечеринке в 1982 году. Он рассказал, что там множество подростков бесконтрольно принимали алкоголь и Кэрри Энн в какой-то момент тоже сильно напилась. Тогда Феррейра, которому эта девочка очень понравилась, повел ее в подвал, где начал приставать к ней, в том числе насильно поцеловал.

Но она начала сопротивляться и захотела вернуться обратно в дом. И когда она уже побежала вверх по лестнице, Феррейра сильно толкнул ее и она упала вниз и осталась неподвижно лежать.

Он подумал, что падение просто оглушило ее, но когда она начал ее ощупывать и понял, что она мертва, он запаниковал. Он схватил ее, потащил наружу, выкопал под крыльцом заднего двора неглубокую яму и закопал в ней тело девочки. Никто его не видел и не слышал, так как все были пьяны и в доме громко играла музыка.

Когда его спросили о том, что заставило его признаться через столько лет, Феррейра побледнел и сказал, что его с тех пор постоянно преследовал призрак Кэрри Энн. Он утверждал, что она часто являлась ему в призрачном виде, иногда просто молчаливо стоя рядом, а иногда страшно крича на него.

Он сказал, что из-за этого не мог нормально спать, потому что ее дух будил его посреди ночи, и что дошло до того, что он почувствовал, что единственный способ избавиться от этого преследования – пойти в полицию и во всем признаться.

Итак, после десятилетий преследований призраком своей жертвы, ее убийца, наконец, решил поступить правильно и сдаться. Это была дикая история, и вскоре она, конечно же, попала в заголовки газет, но даже тогда не было никакой уверенности, что Феррейру действительно признают виновным и он попадет в тюрьму.

Проблема заключалась в том, что прошло так много времени, и, несмотря на признание Феррейры, не было абсолютно четких доказательств того, что он действительно это сделал, а не просто оговорил себя. В конце концов Феррейра получил 7 лет тюрьмы за попытку совершить изнасилование. В убийстве его так и не обвинили.

Что же касается его истории о том, что его преследовал призрак Кэрри Энн, мать девочки поверила в это:

“Он сказал, что его преследовали. Он сказал мне: “Ваша дочь преследует меня”, и я верю, что так оно и было”.

Позже Феррейра сказал, что после вынесения приговора дух Кэрри Энн перестал беспокоить его, и теперь он обрел покой.