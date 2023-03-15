Прогноз: К 2030 году люди достигнут бессмертия

Ученый и футуролог Рэй Курцвейл выдал конкретные сроки, когда человечество достигнет бессмертия, а искусственный интеллект (ИИ) достигнет сингулярности.

Хорошая новость, если его прогнозы окажутся точными, заключается в том, что вам просто нужно переждать следующие семь лет, чтобы получить шанс жить вечно.

Курцвейл имеет достаточный опыт предсказания технологий, правильно предсказав в 1990 году, что компьютер победит людей-чемпионов мира по шахматам к 2000 году, рост портативных компьютеров и смартфонов, переход к более беспроводным технологиям и предвидение взрыва Интернета до того, как это стало очевидным для всех.

В 2010 году он даже пересмотрел свои собственные прогнозы за 20 лет до этого, чтобы посмотреть, что из этого наступило. В своей статье он утверждает, что из 147 прогнозов, которые он сделал в 1990 году о годах, предшествовавших 2010 году, 115 оказались «полностью верными», а 12 были по существу правильными, и только 3 были полностью ошибочными.

Например, он ошибся, что к 2009 году будут во всю использоваться беспилотные автомобили. И хотя заявления о бессмертии очень смелы, они, по крайней мере, не должны быть отвергнуты сразу. Курцвейл уже некоторое время делает подобные смелые прогнозы, придерживаясь удивительно точных дат, которые он установил изначально.

– 2029 год – это последовательная дата, которую я предсказал, когда ИИ пройдет действительный тест Тьюринга и, следовательно, достигнет человеческого уровня интеллекта, – сказал Курцвейл Futurism в 2017 году. – Я установил дату 2045 года для достижения «сингулярности», когда мы увеличим наш эффективный интеллект в миллиард раз, объединившись с интеллектом, который мы создали.

Что касается бессмертия, Курцвейл считает, что к 2030 году мы сможем «увеличивать продолжительность человеческой жизни более чем на год ежегодно». Наноботы будут течь по нашему кровотоку, восстанавливая и связывая наш мозг с облаком. Когда это произойдет, мы сможем отправлять видео прямо из нашего мозга, а также создавать резервные копии наших воспоминаний.

Для Курцвейла сингулярность – это не то, чего следует бояться, а то, что улучшит людей, в конечном итоге сделав нас «богоподобными».

– Мы собираемся быть смешнее. Мы станем сексуальнее. Мы будем лучше выражать чувства любви, – сказал футуролог в 2015 году. – Если я захочу получить доступ к 10 000 компьютерам на две секунды, я могу сделать это по беспроводной сети, объяснил он, и [моя вычислительная мощность] умножится в облаке в десять тысяч раз. Это то, что мы собираемся сделать с нашим неокортексом. Итак, я иду и вижу приближающегося Ларри Пейджа, и мне лучше придумать что-нибудь умное, чтобы сказать, но 300 миллионов модулей в моем неокортексе этого не сделают. Мне нужен миллиард на две секунды. Я смогу получить доступ к этому в облаке, точно так же, как сегодня я могу увеличить интеллект своего смартфона в тысячи раз.

Наноботы использовались для доставки полезных лекарств в опухоли головного мозга, но без значительных достижений в течение следующих нескольких лет трудно представить, как мы могли бы достичь этой точки в течение семи лет. Интерфейсы мозг-компьютер значительно продвинулись вперед: парализованные пациенты могут составлять предложения, используя свой разум, а обезьяны могут играть в понг.

Тем не менее, мы далеки от будущего, описанного Курцвейлом, когда взаимодействие человека и ИИ прока происходит старомодным способом. Только время покажет, прав ли он. К счастью, согласно его предсказаниям, времени у нас будет предостаточно.