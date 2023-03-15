 

“Деньги начнут притягиваться”: легкий способ привлечь богатство по мнению нумеролога

15.03.2023, 5:47, Разное
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Эзотерики и астрологи всех мастей твердят, что дата рождения содержит уникальный код, от которого зависит судьба. Нумеролог Кристина Щербань в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” поведала, как, зная день своего появления на свет, привлечь деньги.

Число в дате рождения, по словам специалиста, относится к определенному цвету. Чтобы стать богаче, необходимо чаще использовать его в гардеробе, интерьере и прочих обстоятельствах.

Желтый и золотой — 1, 10, 19, 28 числа месяца. Зеленый — 2, 11, 20, 29. Оранжевый — 3, 12, 21, 30. Голубой — 4, 13, 22, 31. Серый — 5, 14, 23. Белый — 6, 15, 24. Синий и фиолетовый — 7, 16, 25. Черный — 8, 17, 26. Красный — 9, 18, 27.

Если наполнить окружающее пространство и предметы обихода подходящим оттенком, результат не заставит себя ждать. “Деньги начнут к вам сами притягиваться”, – утверждает Кристина Щербань.

Однако не все сразу: вполне вероятно, что финансовый поток настроится со временем. Многие звезды шоу-бизнеса начинали с низов, но терпение и труд привели их к богатству и высоким гонорарам.

Например, как сообщает Пятый канал, певец Ваня Дмитриенко в детстве раздавал рекламные бумажки на улице, зазывая прохожих в клуб. За каждого, кто приходил в заведение с листовкой и делал заказ, Ване платили символические деньги — 100 рублей.


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