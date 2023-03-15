Мнение: Женская Дыра Черного Бублика

(Уфф!! Посмотрел! Голливудский блокбастер с охапкой Оскаров – для Вас!)

Не откладывая дела в долгий ящик, прямо сегодня и посмотрел главного оскаровского лауреата – фильм «Всё, везде и сразу». Тем более, что по нынешним временам это стало не просто, а очень просто – российский феномен, которому я не могу найти рационального объяснения. Причем речь ведь даже не о возне с торрентами (хотя и скачать торрент – тоже, мягко говоря, невелик труд). Но сейчас ведь всё еще проще! Вводишь в поисковик «смотреть фильм такой-то в хорошем качестве бесплатно», вылезает сразу туча сервисов, втыкаешь и смотришь! Причем, в отличие от телевидения – без назойливой рекламы, с качеством HD… Фантастика какая-то. Коммунизм!

На что живут эти сервисы? Подозреваю, что все-таки есть какие-то наивные рекламодатели, которые по-детски надеются, что «взамен» я, как зритель, смотрю их тупые рекламные ролики, вставленные в трансляцию фильма – но у меня-то стоит блокировщик рекламы, поэтому я даже не подозреваю, что мне кто-то что-то пытался рекламировать. Феерическая халява, конечно, не знаю, сколько она еще продлится. Кстати, при включенном vpn эти сервисы уже не работают – вся эта халява появляется только в нашем загончике с названием РФ. Ну и при пока еще неограниченном и безлимитном интернет-трафике – тоже особенность (пока) России.

Почему я решился смотреть это сомнительное политкорректное кино? От жадности прежде всего. Все-таки в этот раз голливудская киноакадемия преподнесла, можно сказать, подарок всем любителям статусного кена – выдала за раз сразу 7 Оскаров в главных номинациях одному фильму. Это, что ни говори, очень удобно – один раз отмучился, и уже можешь с полным основанием говорить, что видел почти всё лучшее, что было отмечено Оскарами в прошлом году. И лучший фильм, и лучший сценарий, и творение лучших режиссеров, и лучшую главную женскую роль, и лучших второплановых актеров обоих полов… И всего 2 часа у экрана. Семь в одном! Грех не воспользоваться, без драки пролезть в большие киноманы.

Так что я запустил у себя «главное событие года» (Кинопоиск) и честно провел у экрана не 2 даже, а 2 часа 20 минут, лишь иногда, когда становилось уже совсем тоскливо, отвлекаясь проверить почту или написать какой-то короткий комментарий.

Что сказать «по горячим следам»? Фильм, безусловно…

Далее – в моем Бусти! Крышесносная рецензия, проникающая в самые глубины (не шучу)

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