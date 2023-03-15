OpenAI представила новую языковую модель GPT-4 для чат-бота ChatGPT

Новое поколение алгоритма по обработке естественного языка – модель GPT-4 – интегрирована в чат-бот ChatGPT, сообщила компания OpenAI.

Сообщается, что GPT-4 отличается от GPT-3.5 большей надежностью, «креативностью», способностью обрабатывать более детализированные запросы. Новая нейросеть способна обрабатывать входящие данные в виде текста и картинок, а не только текста, как прежде. Однако отвечает по-прежнему в текстовом формате, а загрузка изображений проходит тесты и недоступна для пользователей.

Кроме того, на 82% снижена склонность нейросети к ответам, касающимся запрещенного контента, но на 29% подняли частоту допустимых ответов на «чувствительные» вопросы. Доступ к новой модели получили пользователи с подпиской ChatGPT Plus, передает ТАСС.

Напомним, в феврале чат-бот ChatGPT, работающий на основе ИИ, поставил рекорд по количеству скачиваний в мире. РГГУ предложил ограничить пользование ChatGPT в образовательных учреждениях после сообщений о написанном с помощью этого ИИ диплома вуза.

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