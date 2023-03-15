 

OpenAI представила новую языковую модель GPT-4 для чат-бота ChatGPT

15.03.2023, 5:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое поколение алгоритма по обработке естественного языка – модель GPT-4 – интегрирована в чат-бот ChatGPT, сообщила компания OpenAI.

Сообщается, что GPT-4 отличается от GPT-3.5 большей надежностью, «креативностью», способностью обрабатывать более детализированные запросы. Новая нейросеть способна обрабатывать входящие данные в виде текста и картинок, а не только текста, как прежде. Однако отвечает по-прежнему в текстовом формате, а загрузка изображений проходит тесты и недоступна для пользователей.

Кроме того, на 82% снижена склонность нейросети к ответам, касающимся запрещенного контента, но на 29% подняли частоту допустимых ответов на «чувствительные» вопросы. Доступ к новой модели получили пользователи с подпиской ChatGPT Plus, передает ТАСС.

Напомним, в феврале чат-бот ChatGPT, работающий на основе ИИ, поставил рекорд по количеству скачиваний в мире. РГГУ предложил ограничить пользование ChatGPT в образовательных учреждениях после сообщений о написанном с помощью этого ИИ диплома вуза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

15.02.22 / Лавров: Надеюсь, что в Донбассе не повторится история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово

28.11.20 / МВФ отказал Украине в экстренной помощи – глава Минфина

13.09.20 / Явка на выборах в Севастополе превысила результат прошлых выборов губернатора

16.01.22 / Гибель туристки на Говерле. В полиции рассказали, как это произошло

30.09.21 / Клопотенко: Блюдо, с которым должна ассоциироваться Украина, – борщ. Так же, как Америка – это бургер, а Япония – суши

21.01.22 / Блинкен об отказе ФРГ поставлять оружие Украине: Разные страны помогают по-разному. Это нормально

09.02.21 / Журналист Попова рассказала о съёмках на вилле Навального в Германии

01.03.23 / Мишустин: Работа по созданию Фонда по поддержке семей погибших участников СВО началась

23.09.20 / Швеция задумала отказаться от «особого пути» в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика