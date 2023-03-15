Премьер Эстонии Каллас пожаловалась на усталость в поддерживающих Украину странах от конфликта

В странах, которые оказывают поддержку Киеву, наблюдается усталость от украинского конфликта, сообщила глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Каллас выразила обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Она рассказал, что, читая прессу разных государств, которые «являются союзниками», видит возникшую «усталость» от конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у западных стран нет морального и политического права устать от помощи Киеву.

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