 

Премьер Эстонии Каллас пожаловалась на усталость в поддерживающих Украину странах от конфликта

15.03.2023, 5:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В странах, которые оказывают поддержку Киеву, наблюдается усталость от украинского конфликта, сообщила глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Каллас выразила обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Она рассказал, что, читая прессу разных государств, которые «являются союзниками», видит возникшую «усталость» от конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у западных стран нет морального и политического права устать от помощи Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.20 / Общество: Противники российской вакцины не учитывают главного

16.02.21 / Увидел свет гоночный концепт Lotus E-R9

18.08.20 / Cъезд демократов: Сандерс, Мишель Обама призвали голосовать за Байдена

10.12.20 / Волонтеры в регионах доставят более 80 тыс. подарков для детей врачей

15.04.22 / Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ на Украине

26.07.22 / В Минобороны заявили о фейках зарубежных СМИ о мобилизации в России

05.02.22 / “Сладкий, нет сил”. Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына

27.06.20 / США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнением на западе Украины

08.09.21 / Фонд госимущества Украины назвал дату аукциона по приватизации завода “Большевик”

27.08.20 / Уйба анонсировал открытие двух социокультурных центров в Коми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика