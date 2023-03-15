Военный конфликт в Украине вынудил Пентагон пересмотреть политику закупки вооружений

Американское оборонное ведомство в бюджетной заявке на 2024 налоговый год впервые запросило конгресс обеспечить многолетние контракты на закупку боеприпасов, пишет Politico. Как подтвердили изданию в Пентагоне, воспользоваться таким механизмом комплектования, который ранее использовался только для приобретения самолётов и кораблей, американских чиновников побудили боевые действия на Украине, продемонстрировавшие, что ВПК страны просто не справляется с внезапным ростом спроса.



AP

Опубликованная в понедельник Пентагоном детальная информация о поданной ведомством ранее бюджетной заявке на $842 миллиардов показывает, что в Минобороны США благодаря конфликту на Украине осознали необходимость реформировать механизмы закупок, констатирует Politico.

Как напоминает обозреватель издания, российская спецоперация на Украине, в ходе которой американские производители вооружений столкнулись с серьёзными трудностями в плане обеспечения внезапно возникшего спроса на ракеты и боеприпасы, ясно продемострировала, что ВПК США имеет уязвимости — и теперь Пентагон впервые подал в конгресс запрос на финансирование многолетних закупок амуниции, отказавшись от размещения заказов ежегодно. По информации Politico, американские чиновники рассчитывают, что такой шаг позволит ускорить производство необходимых для будущих конфликтов боевых средств.

Минобороны США уже закупает по многолетним контрактам самолёты и корабли — как разъясняют чиновники ведомства, это позволяет не только сэкономить средства, но и обеспечить стабильный уровень производства, говорится в материале журнала. Теперь же Пентагон решил прибегнуть к аналогичным соглашениям и для укомплектования войск боеприпасами: по словам официальных лиц, многолетние контракты помогут производителям точнее прикидывать, какие объёмы той или иной амуниции планирует приобрести министерство, дав крупным подрядчикам возможность договариваться об оптовых поставках со своими поставщиками, подчёркивается в статье.

Согласно опубликованным ведомством данным, в 2024 налоговом году оно запросит у конгресса $30,6 миллиардов на амуницию; к этой категории относится закупка боеприпасов и ракет как тактического, так и стратегического назначения — в том числе и по упомянутым многолетним контрактам, — а также разработка новых технологий. В 2023 налоговом году Пентагон запрашивал у законотворцев на те же цели на $5,8 миллиардов меньше, отмечает журналист издания.

Как рассказал Politico на условиях анонимности чиновник Пентагона, хотя на мысль о том, чтобы «оздоровить» производственную базу для обеспечения войск боеприпасами официальных лиц натолкнули боевые действия на Украине, большая часть указанной в заявке амуниции Киеву не поставляется. Выделение средств на поддержку Украины министерство надеется главным образом осуществить через дополнительные законопроекты, которые также будут проходить через конгресс.

Намерения Пентагона ещё до обнародования подробной информации о бюджетной заявке в понедельник обрисовала замминистра обороны США Кэтлин Хикс. «Для ряда этих средств, а также нескольких других ключевых категорий амуниции мы планируем при поддержке конгресса воспользоваться гибкой схемой многолетних закупок, дабы обеспечить вложения в важнейшие сектора и тем самым получить максимум эффекта за деньги налогоплательщиков; дать промышленному комплексу чёткий сигнал о том, что у него будет стабильный спрос; и обеспечить ещё более высокий уровень готовности к непредвиденным ситуациям в будущем», — сказала Хикс журналистам.

По словам анонимного представителя минобороны, ведомство также ведёт работу над применением аналогичной стратегии к некоторым категориям оборонных средств, поставляющихся Украине, — включая ЗРК Patriot, управляемые реактивные снаряды GMLRS и боеприпасы калибра 155 мм. Вместе с тем для этого потребуются дополнительные усилия — нужно будет не только подготовить все необходимые документы, но и убедить производителей в том, что спрос сохранится даже после завершения украинского конфликта, признал собеседник Politico.