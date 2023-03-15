 

Опасная профессия — зицпредседатель

15.03.2023, 4:44, Разное
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Суд в Петербурге приговорил к условному сроку женщину, являвшуюся номинальным директором фирмы, через которую незаконно обналичивались деньги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в ноябре 2022 года Анастасия Суворова зарегистрировала фирму «АВАЛОН». По мнению обвинения, Суворова изначально знала, что никакой хозяйственной деятельности фирма вести не будет. Основной задачей «АВАЛОНа» было заключение фиктивных контрактов, по которым на счет фирмы переводились деньги, которые впоследствии обналичивались.

Схема обналичивания денег предельно проста. Дело в том, что банками установлен лимит на получение наличных сумм. В каком-то банке 300 тысяч, в каком-то — 500. Сумму, например, в три миллиона, снимают несколько фирм, каждая — в рамках лимита. Передают переведенные объемы хозяину и закрываются. Но директор фирмы все-таки обязан не позднее 10 дней после получения денег представить в налоговую инспекцию отчет о том, куда были потрачены деньги.

КОММЕНТАРИЙПРЕДСЕДАТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ «ЮСТУМ» АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ:

— Подобные правила не вчера придумали, а в 2001 году. 7 августа того года вступил в силу ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По этому закону, любое снятие крупной суммы наличных подвергается проверке. Кстати, подобные ограничения существуют во всех европейских странах. А вот то, что российским предпринимателям наличные средства нужны не для финансирования терроризма, а просто для выживания, закон ничего не говорит.

«Серые зарплаты» считаются незаконными. Действительно, с зарплат в конвертах не платятся налоги в Пенсионный фонд, в страхование здоровья, в фонд заработной платы. Поэтому при начислении пенсии они не учитываются.

Но россияне уже привыкли к тому, что пенсия, как бы ты ни работал (исключение составляют силовые структуры), все равно будет мизерная. И предпочитают лучше здесь и сейчас получить не 20 тысяч рублей официально, а 100 тысяч в конверте.

Для чего директору фирмы необходимы наличные деньги, не учитываемые налоговой инспекцией.

— У меня довольно серьезный бизнес по строительству, — рассказал предприниматель Алексей К. — Я предлагаю дома мечты. Хочешь, сделаем обычный «пятистенок». Хочешь, «французский замок» XV века. Или немецкую дачу. А можно и бразильскую фазенду. А теперь представьте: я нанимаю специалиста, который может построить именно то, что мне нужно. Если я положу ему меньше 200 тысяч рублей в месяц, он просто откажется работать. А если я эту зарплату буду проводить официально, то специалист обойдется мне не в 200 тысяч, а во все 350! Потому что 42% отдай в фонд заработной платы, при том что сам получатель еще платит 13% подоходного налога. Затем в Пенсионный фонд, в медицину, куда опять же плачу как я — работодатель, так и сам получатель денег. Конечно же, мне выгоднее заплатить ему за работу «конвертиком», а не официально. Причем сам работник тоже считает, что так выгоднее.

Фирмы, которые предлагают обналичить (в обход налоговой инспекции) деньги, берут 10–15% от суммы обналички. Что, конечно же, выгоднее тех 60%, которые требует государство. Однако и государство не желает терять деньги, которые может стребовать с предпринимателя.

КОММЕНТАРИЙПРЕДСЕДАТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ «ЮСТУМ» АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ:

— Статья 170.1 появилась не так давно. В декабре 2022 года. И теперь любой зицпредседатель, оформивший фирму для обналичивания денег, может стать фигурантом уголовного дела. Государству, с учетом санкций и ухода с российского рынка западных компаний, необходимо как-то восполнять наполнение бюджета. Привлечение зицпредседателей к ответственности — лишь начало. Следующим этапом может стать борьба с криптовалютой, через которую сейчас бизнесмены получают наличные деньги.

Максим Леонов,
специально для «Новой»

Источник: Новая газета


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