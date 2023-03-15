Начальник штаба обороны вооруженных сил Британии Радакин не исключил сокращения численности армии

Хотя канцелярия главы британского правительства объявила об увеличении расходов на оборону, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Тони Радакин не исключил, что численность армии Великобритании снизится.

Радакин пояснил, что нужно «решить, на чем действительно сосредоточиться». В ряде областей расходы могут «неизбежно» снизиться, сообщил он. Радакин сообщил, что ведутся переговоры о «продолжении вложений» в оборонный сектор. Рост расходов на оборону он связал с необходимостью соответствовать «государственным угрозам». По его словам, вложения в вооружения и их использование за 10 лет превысят 292 млрд долларов. Как сообщил Радакин, речь идет об «огромных суммах денег», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Напомним, главным приоритетом обновленной оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании названо противодействие России.

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