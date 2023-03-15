И.о. премьера Словакии Хегер заявил о намерении Братиславы передать Украине истребители МиГ-29

И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер полагает, что правительство страны примет решение передать Украине истребители МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь также сообщил об этом.

Как полагает Хегер, кабмин наделен «необходимыми компетенциями», чтобы «послать эту неиспользуемую технику». «Правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на SME.

Он также заявил, что не видит проблемы в желании оппозиции изучить ситуацию на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, и убедиться, что истребители еще в Словакии, но находятся в нерабочем состоянии. Хегер заявил, что оппозиция «спокойно может так сделать, если успеет».

В свою очередь, Надь заявил, что правительство «имеет право принять решение» о передаче истребителей без согласия парламента. Когда будет принято соответствующее решение, Надь не знает, но он не исключил, что уже на заседании в среду, передает ТАСС со ссылкой на TASR.

Напомним, еще весной 2022 года предложение Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе спровоцировала международный скандал. Вероятно, Польша намеревалась обновить военно-воздушный парк, получив от США F-16. США заявили, что не считают такую схему приемлемой.

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