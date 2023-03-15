 

Bild назвала занятый российскими войсками завод «Востокмаш» в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе

15.03.2023, 3:50, Новости дня
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Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, были «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.

Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска РФ «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».

Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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