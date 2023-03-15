Мнение: Aмериканская экономика рушится — самое время США выйти из опосредованной войны в Украине

Рост процентной ставки и высокие траты американского правительства привели к тому, что американская экономика ослабла, пишет бывший советник Белого дома Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative. При этом он не видит никакой пользы от того, что США поддерживают Киев. Наоборот, он предполагает, что, когда закончится весенняя распутица, у Вашингтона уже не будет шансов «спасти умирающий режим в Киеве». Так что идти на переговоры с Россией нужно прямо сейчас.



AP

«Начался кризис американской национальной мощи», — пишет в своей статье для The American Conservative отставной полковник США и экс-советник Белого дома Дуглас Макгрегор. По его словам, «американская экономика рушится, а западные финансовые рынки тихо паникуют». Ипотечные ценные бумаги и казначейские облигации США теряют свою ценность из-за роста процентной ставки. И эксперты предвещают американской экономике «тёмный поворот».

Американская национальная мощь измеряется не только американским военным потенциалом, но и экономикой и эффективностью. И полковник настаивает, что властям нужно прислушаться к сигналу, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности в боеприпасах и оборудовании Украины, которую Макгрегор называет «украинским суррогатом».

США настаивают, что в этом конфликте побеждает Украина, но полковник отмечает, что, наоборот, Россия, похоже, успешно подавила атакующие украинские силы с минимальными затратами. Он пишет, что российская стратегия войны на истощение «сработала блестяще» и теперь РФ мобилизовала свои резервы людей и техники, чтобы показать гораздо большую силу, чем год назад.

Огромный арсенал российских артиллерийских систем «превратил украинских солдат, сражающихся за сохранение северной окраины Донбасса, во всплывающие мишени», пишет автор статьи. Украинские потери сложно оценить: некоторые говорят, что с начала конфликта в боях погибло от 150 тыс. до 200 тыс. украинцев, а другие — что около 250 тыс.

«Учитывая вопиющую слабость наземных, воздушных и противовоздушных сил стран НАТО, нежелательная война с Россией может легко привести сотни тысяч российских военнослужащих к польской границе, восточной границе НАТО. Это не тот результат, который Вашингтон обещал своим европейским союзникам, но теперь это реально возможно», — пишет автор статьи.

По его словам, РФ успешно находит поддержку среди стран Латинской Америки, Африки, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Антироссийские санкции Запада лишь нанесли ущерб экономике самих США и Европы, а рубль превратился в одну из самых сильных валют международной системы, пишет автор статьи. И это вряд ли укрепило глобальные позиции Вашингтона.

Политика Байдена подтолкнула Москву и Пекин друг к другу, и это привлекает стратегических партнёров в Южной Азии и Латинской Америке. «Глобальные экономические последствия зарождающейся российско-китайской оси и запланированной ими промышленной революции примерно для 3,9 миллиарда человек в ШОС огромны», — пишет Макгрегор.

«В общем, военная стратегия Вашингтона, направленная на то, чтобы ослабить, изолировать или даже уничтожить Россию, — это колоссальный провал, и этот провал ставит опосредованную войну Вашингтона с Россией действительно на опасный путь», — пишет автор статьи. Он предсказывает, что если Вашингтон будет и дальше идти по тому же пути, то это грозит тремя «метастазами». Во-первых, это постоянно высокая инфляция и растущие процентные ставки, которые говорят об экономической слабости. Во-вторых, это угроза стабильности и процветанию Европы, которая уже ослаблена беженцами и мигрантами. В-третьих, существует угроза большой войны в Европе.

Внутри правительства США всегда есть конкурирующие группировки, призывающие президента принять тот или иной курс действий. И в администрации Байдена есть люди, которые призывают не вмешиваться в ситуацию на Украине. Даже госсекретарь Энтони Блинкен признаёт, что требование Украины о помощи Запада в возвращении Крыма* может привести к резкому ответу Москвы.

Макгрегор, наоборот, призывает администрацию отказаться от «злонамеренных и идиотских требований» об уходе российских войск с востока Украины до начала мирных переговоров. Он напоминает, что чем выше растут процентные ставки и чем больше Вашингтон тратит, тем ближе американское общество к внутренним политическим и социальным потрясениям.

«Большинство американцев правы в том, что не доверяют своему правительству и недовольны им. Президент Байден производит впечатление картонной фигуры, с идеологическими фанатиками за его спиной в администрации, которые считают исполнительную власть средством заставить замолчать политическую оппозицию и сохранить постоянный контроль над федеральным правительством», — пишет Макгрегор.

Но американцы не дураки, напоминает он. По его словам, они в курсе, что конгрессмены нарушают закон там, где им, простым гражданам, сразу грозит тюрьма. Они знают и про множество неудачных военных интервенций, которые ослабили американскую политическую, экономическую и военную мощь.

Так что администрации Байдена пора найти способ вывести Вашингтон из его опосредованной украинской войны против России. «Это будет нелегко», — пишет автор статьи в The American Conservative, но «сейчас самое время», ведь, когда весенняя распутица пройдёт, у Вашингтона уже не будет шансов «спасти умирающий режим в Киеве». И тогда уже переговоры будут крайне трудными, если не невозможными.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).