 

Мнение: Прогноз

15.03.2023, 3:30, Разное
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Рейтинговые агентства сегодня снизили прогноз по американской банковской системе на негативный. Однако, как представляется, положению доллара это никак не угрожает. Как не угрожают ему расчеты в национальных валютах и прочие локальные мероприятия.

Доллар обеспечен авианосными группами ВМФ США и тотальным доминированием американского флота на всех морских торговых путях. Единственный, кто мог создать американским ВМС угрозу, был подводный флот СССР, но его уже нет. «Она утонула», – преданно заверил дорогих и уважаемых партнеров двадцать лет назад один выдающийся геополитик. – «Не извольте беспокоиться по пустякам».

До тех пор, пока это положение будет сохраняться, США будут продолжать контролировать мировую торговлю, а значит – диктовать правила ее ведения. Любые иные предположения на этот счет беспочвенны.

Неприятности банковской системы США носят текущий характер и, скорее всего, имеют сугубо внутреннее содержание. Если в львином прайде меняется в результате внутренних столкновений вожак, для окружающего прайд пространства это не имеет никакого значения – прайд будет продолжать охотиться на своих угодьях, как и раньше.

Источник: Эль Мюрид


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