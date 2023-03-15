Зеленский сообщил о согласии «всей ставки» с необходимостью «усилить бахмутское направление»

Группировку украинских войск, которая пытается удержать Артемовск (украинское название – Бахмут), решено усилить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, что на «заседании ставки» были рассмотрены «доклады главкома, разведки, командующих направлений». Основное внимание, по его словам, уделили оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» и Бахмуту. Как сообщил Зеленский, «четкая позиция всей ставки» заключается в том, что необходимо «усиливать это направление», передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего Украины принято решение удерживать Артемовск.

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