 

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение нескольких недель

15.03.2023, 2:11, Разное
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Варшава давно намеревалась отправить Украине боевые самолёты советского образца, однако это не нашло поддержки в рядах НАТО, пишет Bloomberg. Во вторник премьер-министр Польши заявил, что уже в скором времени истребители могут оказаться у ВСУ, пишет автор материала.


AP

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна, на вооружении которой находится 48 самолетов F-16, не имеет возможности передать Киеву ни один из них. Во многом в силу того, что такой такой шаг потребует совместного решения государств — членов НАТО. Поэтому в Варшаве пообещали рассмотреть вариант отправки советских истребителей МиГ-29 вместо американских машин, пишет Bloomberg.  

Во вторник польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами отметил, что Польша может направить Украине советские боевые самолёты в течение четырёх-шести недель. Чиновник при этом не уточнил точное количество истребителей. 

Президент Украины Владимир Зеленский просил о передаче боевых самолётов с момента обострения кризиса. В то время Варшава предлагала отправить часть своих МиГов, расположенных на американской авиабазе в Германии. Однако Пентагон отклонил эту идею, охарактеризовав её как несостоятельную и вызывающую «серьёзную озабоченность у всех участников НАТО», напоминает издание. 


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