Захарова сочла заявления Запада по зерновой сделке лицемерием и откровенным враньем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и ЕС о том, что на российский сельхозэкспорт якобы не распространяются западные санкции и что зерновая сделка не подразумевает продвижения российских удобрений и продовольствия на мировые рынки.

Захарова обвинила представителей ЕС и США в «лицемерии, непрофессионализме, полном искажении реальных фактов». По ее словам, позиция Москвы оказалась для них «холодным душем», на Западе ожидали, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», когда российский сельхозэкспорт заблокирован, а вывоз зерна из Украины растет, сообщается на сайте МИДа.

В МИДе посоветовали представителям западных стран перечитать текст договоренностей, которые предполагают «пакетный» взаимоувязанный характер «черноморской инициативы» и Меморандума Россия – ООН по продвижению российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Как подчеркнула Захарова, утверждения миссии ЕС «об отсутствии взаимосвязи двух соглашений» звучат «нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата».

Она также опровергла утверждения США о том, что российский сельхозэкспорт якобы не находится под санкциями.

«Как не было, так и нет прогресса по переподключению «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений», – говорится в сообщении.

Без подобных шагов, все заверения Запада в «приверженности глобальной продовольственной безопасности» являются «намеренным лукавством и откровенным враньем», сообщила Захарова.

Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. 22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение сроком на 120 дней, которое подразумевает открытие морского коридора для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашения, также известного как «черноморская инициатива», подразумевает снятие препятствий для экспорта российских сельхозпродукции и удобрений.

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